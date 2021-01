DFB-Direktor : Bierhoff wirbt für Nachwuchs-Reform: „Projekt Zukunft“

Berlin DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat das „Projekt Zukunft“ des Deutschen Fußball-Bundes gegen Kritik verteidigt und vor weiteren Verzögerungen gewarnt.

„Wenn wir jetzt nicht handeln, verspielen wir die Zukunft des deutschen Fußballs. Das klingt nicht nur dramatisch – so ist es tatsächlich. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren“, schrieb Bierhoff in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“. Er sei von dem Projekt „absolut überzeugt, auch wenn es in einer solch wichtigen Frage nie hundert Prozent Zustimmung“ geben könne.