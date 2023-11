Fußball Bierhoff nach DFB-Abschied: Druck ist weg

Der 55-Jährige will die Heim-EM im kommenden Sommer als Fan erleben und auch in den Stadien dabei sein. „Was ich schon jetzt an Unterschied merke: Der Druck ist weg“, sagte Bierhoff. „Ich spüre auch, was es für ein unglaubliches Privileg ist, unten auf dem Rasen stehen und Verantwortung für eine Mannschaft haben zu dürfen. Das ist etwas Großartiges. Ich war immer jemand, der gerne Druck und Verantwortung hatte.“