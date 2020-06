„Messi nicht das Problem“ : Bierhoff für Gehaltsobergrenze im Fußball

Berlin DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie für eine Gehaltsobergrenze im Fußball ausgesprochen.

Bierhoff stört sich dabei nicht an den hohen Löhnen der Superstars. „Messi, Cristiano Ronaldo oder Jo Kimmich sind nicht das Problem. Das Problem ist die Masse an Mittelmaß, die in diesem Sog mitschwimmt und in Anführungszeichen 'überbezahlt' ist“, betonte der frühere Stürmer, der durch die Krise sinkende Gehälter erwartet: „Ein mittelmäßiger Bundesliga-Profi wird damit rechnen müssen, dass er demnächst weniger vom Verein angeboten bekommt.“