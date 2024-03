Fußball Bierhoff für Abschaffung der 50+1-Regel

Die Fan-Proteste gegen den mittlerweile gestoppten Investorendeal der Deutschen Fußball Liga sieht Bierhoff kritisch. Man müsse sich fragen, ob der Fußball „5000 Ultras in der Kurve“ gehöre oder „den 20 000 Familien, die brav auf der Tribüne hocken“, sagte der ehemalige Nationalspieler. In Deutschland würde das Thema Kommerz immer besonders kritisch betrachtet, obwohl der Profisport längst davon bestimmt sei, wie man an Banken in Stadionnamen oder der Vergabe der Medienrechte erkennen könne.