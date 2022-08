2. Liga : Bielefeld mit neuem Trainer weiter sieglos - Fürth patzt

Düsseldorf Greuther Fürth und Arminia Bielefeld bleiben in der 2. Bundesliga überfordert. Bielefeld kann auch mit neuem Chefcoach nicht gewinnen. Fürth wartet ebenfalls weiterhin auf den ersten Punkte-Dreier.

Neuer Trainer, alte Sorgen. Auch mit Daniel Scherning, dem Nachfolger des am Mittwoch entlassenen Vorgängers Uli Forte, bleibt Arminia Bielefeld in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin sieglos und steckt im Tabellenkeller fest.

Immerhin erreichten die Ostwestfalen mit ihrem neuen Chefcoach beim heimstarken 1. FC Heidenheim nach dem Platzverweis von Frederik Jäkel (75. Minute) in Unterzahl noch ein glückliches 1:1 (1:1). Ohne ihren verletzten Kapitän Fabian Klos reichte es am Sonntag nur zum sehenswerten Ausgleichstreffer von Robin Hack aus 30 Metern und großer kämpferischer Gegenwehr.

Scherning: „Mannschaft mit positiver Reaktion“

„Ich bin froh, dass wir etwas mitgenommen haben, das ist in unserer Situation viel wert. Es war eine absolute Willensleistung von uns und die Mannschaft hat eine positive Reaktion nach dem Rückstand gezeigt“, befand der neue Bielefelder Trainer, der mit seinem Team am nächsten Freitag im Kellerduell auf Eintracht Braunschweig trifft.

An der Tabellenspitze haben sich die Offensivkünstler des SC Paderborn und der Vorjahresvierte SV Darmstadt 98 mit jeweils vier Siegen aus fünf Spielen festgesetzt. Darmstadt ist auf dem Weg, sich in der Spitzengruppe zu etablieren. „Wir wissen aber, vernünftig damit umzugehen“, sagte Darmstadts Keeper Marcel Schuhen nach dem 2:1-Sieg beim Hamburger SV am Freitagabend in einem hektischen Spiel mit vier Platzverweisen. Für den ambitionierten HSV war es bereits die zweite Saisonniederlage.