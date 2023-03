Verhandlung in Karlsruhe : BGH-Entscheidung zu DFB-Regeln für Vermittler am 13. Juni

Karlsruhe Das millionenschwere Geschäft der Agenten im Profifußball steht immer wieder in der Kritik. Eine Registrierungspflicht und strenge Regeln sollen Auswüchse verhindern. Aber ist das überhaupt zulässig?

In der gut dreistündigen Verhandlung des Karlsruher Kartellsenats wurde schnell deutlich, dass die Richterinnen und Richter das DFB-Reglement für Vermittler in etlichen Punkten für problematisch halten. Die Registrierungspflicht und die Beschränkungen zum Schutz junger Talente könnten aber Bestand haben.

Die Richter sind allerdings auch noch in sehr grundsätzlichen Fragen unentschieden und wollten sich noch einmal intensiv beraten. Der Vorsitzende Wolfgang Kirchhoff sagte, auch eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) sei möglich. Die Entscheidung soll am 13. Juni fallen.

FIFA und DFB wollen für mehr Kontrolle sorgen

Wittmanns BGH-Anwalt Thomas Winter sagte, der Gesetzgeber habe keine Notwendigkeit gesehen, den Bereich zu regulieren. „Wenn die Spielregeln Vereinswechsel erlauben, kann ich nicht in finanzielle Interessen Dritter eingreifen.“ Man müsse die Spielregeln ändern. Das Frankfurter Oberlandesgericht hatte Ende 2021 in einigen Punkten dem DFB und in anderen Punkten Wittmanns Agentur Rogon Recht gegeben. Dagegen hatten beide Seiten Revision in Karlsruhe eingelegt.