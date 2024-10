Querelen ziehen sich seit Monaten hin Anzeigen-Flut gegen Funktionäre bei Saar-Fußballverband – so reagiert SFV-Spitze

Seit Monaten brodelt es im Saarländischen Fußball-Verband (SFV). Was zunächst mit Querelen um mutmaßlich sexistische Nachrichten über Whatsapp begann, setzt sich mittlerweile mit weiteren zahlreichen Strafanzeigen bei Polizei und Staatsanwaltschaft in Saarbrücken fort. Dabei geht es unter anderem um Vorwürfe wie Beleidigung und versuchte Nötigung. Immer wieder stehen in diesem Zusammenhang Funktionäre im Fokus. Jetzt erlangen die juristischen Auseinandersetzungen einen neuen Höhepunkt.