2. Liga : Bestürzung nach Drohungen gegen Nürnberger Fußball-Profis

Nürnberg Die Drohplakate gegen Fußball-Profis des 1. FC Nürnberg haben bei dem Zweitligisten große Bestürzung ausgelöst.

„Es ist schon Wahnsinn, in welcher Welt wir mittlerweile leben, was man alles mitmachen muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht“, sagte Trainer Jens Keller nach der 0:3-Heimniederlage gegen Hannover 96. „Es ist bedauerlich, dass wir so weit gekommen sind.“