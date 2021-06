EM-Achtelfinale : Begehrter Spanier und Kroatien-Kenner: Verrückt nach Olmo

Las Rozas de Madrid Es ist eine besondere Beziehung, die Leipzigs Dani Olmo zu Kroatien hat. Er spricht die Sprache fließend, er hat dort gelebt, er hat dort Fußball gespielt.

Und das tat Olmo auch, als er am Samstag in der Ciudad del Futboll auf dem Podium der spanischen Fußballnationalmannschaft saß.

Seit Tagen dreht sich in Kroatien viel um Dani Olmo. Genauer, seitdem feststeht, dass der WM-Zweite Kroatien im Achtelfinale der EM an diesem Montag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Kopenhagen auf Spanien trifft. Auf die Heimat Olmos. Wobei: Dani Olmo hat auch noch ein weiteres Zuhause, ein zweites, wie es sein Bruder Carlos am Samstag in einem Interview der spanischen Sportzeitung „As“ formulierte. Oder „Marca“ ihren Bericht mit der Titelzeile versah: „Der Kroate aus Terrassa“.