Fußball Beckenbauer-Manager: Aktionen „würdiger Ehrentag für Franz“

Höfl erinnerte bei seinen bewegenden Worten an die lange Zeit zusammen mit Beckenbauer. „Ich weiß nicht, wie viele Tränen ich in den letzten Tagen geweint habe, auch während des Schreibens dieses Textes“, so Höfl. „Ich habe meinen Mentor, meinen Partner und meinen Freund verloren, aber ich bin sicher, wir sehen uns eines Tages wieder. Ruhe in Frieden Franz, Du fehlst mir so sehr!“