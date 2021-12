3. Liga : Beben bei 1860: Spekulationen nach Rauswurf von Mölders

München Sascha Mölders ist großer Liebling der „Löwen“-Fans. Nun geht es vorerst ohne den 1860-Kapitän weiter. Die Anhänger des Clubs reagieren teils fassungslos auf die vorläufige Suspendierung.

Der Routinier reagierte dennoch perplex auf seinen Rauswurf. „Ich bin schockiert“, schrieb der 36-Jährige auf Instagram. Er sei auf dem Trainingsgelände gewesen und dort sei ihm mitgeteilt worden, „dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll bzw. individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht“, so der Stürmer.

Sportlich verlief die aktuelle Saison für den Tabellenzwölften aus München und auch seinen Kapitän allerdings bislang enttäuschend. Fünf Tore in 18 Spielen stehen aktuell auf Mölders' Konto, nachdem der Angreifer vergangene Saison noch mit 22 Toren Torschützenkönig in der 3. Liga geworden war. Auch am Wiederaufstieg nach dem Absturz in die Regionalliga 2017 hatte Mölders mit seinen Toren großen Anteil.