Europa League Bayer-Verteidiger Frimpong und Grimaldo verzaubern Europa

Beim 2:0 Derby-Sieg in Köln erzielten die beiden wieder die Treffer. Frimpong steht nun bei acht Liga-Toren, Grimaldo gar bei neun. Nur der verletzte Victor Boniface traf noch einmal öfter für Bayer. In der Torschützenliste der Bundesliga liegen beide in den Top 14. Wettbewerbs übergreifend war Frimpong in dieser Saison schon an 20 Treffern direkt beteiligt (zehn Tore und zehn Vorlagen). Grimaldo, der im Trikot von Bayer Leverkusen noch nie ein Spiel verloren hat, gar an 22 (11/11). Für Außenverteidiger nahezu unglaubliche Zahlen. Selbst, wenn sie sich offensiv so einbringen dürfen wie diese beiden.