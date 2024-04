Europa League Bayer und der nächste Schritt Richtung Triple

Auch Alonso wird seine Mannschaft warnen. Vor allem aber wird er sie taktisch akribisch auf den Gegner einstellen. Schon bei der ausgelassenen Meisterfete mit den Fans am Sonntag in der BayArena hatte der 42-Jährige angekündigt: „Wir wollen auch den Pokal und die Europa League!“ Am Dienstag trainierte das Team erstmals als Meister, am Mittwoch ging es nach einer weiteren Einheit per Flugzeug nach London.