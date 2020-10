Europa League : Bayer-Niederlage in Prag: Spätes 0:1 nach langer Unterzahl

Bayer-Niederlage in Prag: Spätes 0:1 nach langer Unterzahl

Leverkusens Karim Bellarabi (M) sieht nach seinem Foul an Slavias Lukas Provod die Rote Karte. Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Prag Bayer Leverkusens Europa-League-Spiel bei Slavia Prag bot kuriose Zahlenspiele: Bayer spielte ohne sechs Verletzte, nahm sieben Änderungen in der Startelf vor, spielte 70 Minuten in Unterzahl, hielt einen Elfmeter und kassierte doch die erste Saison-Niederlage.

Mit dem letzten Aufgebot und nach 70-minütiger Unterzahl hat Bayer Leverkusen in der Europa League eine bittere Niederlage hinnehmen müssen.

Die Werkself verlor beim tschechischen Meister Slavia Prag mit 0:1 (0:1) und erlitt nach dem 6:2 zum Auftakt gegen OGC Nizza einen Rückschlag in der Gruppe C. Nachdem Nizza nun Hapoel Be'er Sheva aus Israel mit 1:0 besiegte, haben nun alle vier Clubs der Gruppe C drei Punkte, Bayer ist aber weiter Tabellenführer.