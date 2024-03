Europa League Bayer Leverkusen im Viertelfinale gegen West Ham

Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga war am Donnerstag mit viel Mühe in die Runde der letzten Acht eingezogen. Gegen Karabach Agdam aus Aserbaidschan hatte Bayer erst durch zwei Tore in der Nachspielzeit den 3:2-Sieg in Achtelfinal-Rückspiel errungen. In beiden Partien holte Leverkusen zudem jeweils einen 0:2-Rückstand auf. West Ham hatte im Achtelfinale den SC Freiburg ausgeschaltet.