Europa League : „Bay'Air hebt ab“: Bosz nach 6:2 verärgert: „Alles Quatsch!“

Leverkusen In den ersten vier Bundesliga-Spielen hatte sich Bayer Leverkusen mit dem Toreschießen schwer getan. Gegen die keineswegs schlechten Franzosen von OGC Nizza schien die Bremse gelöst. Doch Trainer Peter Bosz ärgert diese Deutung.

Moussa Diaby fühlte sich, als könne er fliegen. „Bay'Air hebt ab“, schrieb der französische Flügelstürmer in den sozialen Medien nach dem 6:2 (2:1) gegen OGC Nizza, dem höchsten Sieg von Bayer Leverkusen in der Europa League.

Mit dem Torfestival schoss sich Bayer den Frust der ersten vier Bundesliga-Spiele von der Seele, in denen die Werkself insgesamt gerade mal drei Tore erzielt hatte. So viele Treffer wie in diesen 360 Minuten erzielte Bayer am Donnerstag in neun Minuten zwischen der 79. und 87.