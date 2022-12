Fußball-Bundesliga : Royals erwarten Alba, Kostourkova neu dabei

Die Basketballerinnen der Saarlouis Royals erwarten kurz vor Silvester am Freitagabend Alba Berlin. Foto: dpa/Tobias Hase

Saarlouis Die Bundesliga-Basketballerinnen der Saarlouis Royals können pünktlich zum Heimspiel gegen Aufsteiger Alba Berlin auf einen Neuzugang zurückgreifen.

Die Bundesliga-Basketballerinnen des BC Saarlouis erwarten an diesem Freitag um 19 Uhr als Tabellensechster den fünftplatzierten Aufsteiger Alba Berlin in der Stadtgartenhalle. Und das mit Neuzugang Maria Kostourkova. Die portugiesische Nationalspielerin mit bulgarischen Wurzeln spielte zuletzt in der ersten spanischen Liga bei Cadi la Seu. Mit ihren 1,93 Metern soll sie das Royals-Team von Trainerin Isabel Fernández vor allem auf der Centerposition verstärken.