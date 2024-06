Fußball „Ballon d'Or“ wird am 28. Oktober vergeben

Der vom europäischen Dachverband UEFA und der französischen Fachzeitschrift „France Football“ verliehene Preis für die besten Fußballer der Welt wird am 28. Oktober in Paris vergeben. Dies teilten die Veranstalter des „Ballon d'Or“ mit. Die Nominierungen für die prestigeträchtige Auszeichnung werden am 4. September bekanntgegeben.