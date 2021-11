WM-Qualifikation : Azzurri-Trost für Jorginho - Trainer will Schützen wechseln

Rom Italiens Elfmeter-Fehlschütze Jorginho ist nach dem enttäuschenden 1:1 (1:1) in der WM-Qualifikation gegen die Schweiz von seinem Trainer und Mitspielern in Schutz genommen worden.

Der Mittelfeldspieler hatte in der 90. Minute vom Punkt verschossen - deshalb verpasste der Fußball-Europameister den womöglich entscheidenden Sieg zur sicheren Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022. Nun droht Italien der Gang in die gefährlichen Quali-Playoffs.

Italien tritt am Montagabend in Nordirland an und muss in dem Spiel mindestens so viele Punkte holen wie die Schweiz parallel gegen Bulgarien, um den Tabellensieg der Gruppe C und damit die direkte Qualifikation für Katar 2022 sicherzustellen. Am Ende könnte die Tordifferenz entscheiden - noch ist Italien zwei Treffer besser.