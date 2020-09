Turnier in Deutschland : Auslosung zur Fußball-EM 2024 in Hamburger Elbphilharmonie

Auslosung zur Fußball-EM 2024 in Hamburger Elbphilharmonie

Turnier in Deutschland

In der Hamburger Elbphilharmonie wird die Auslosung für die EM 2024 stattfinden. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg Die Auslosung zur Fußball-EM 2024 in Deutschland findet in der Hamburger Elbphilharmonie statt. Die Veranstaltung sei für Dezember 2023 geplant, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Festgelegt werden die sechs Vierergruppen für die 24 EM-Teilnehmer.

Das Turnier habe „sich vorgenommen, Grenzen zu überschreiten und Brücken zu bauen. Dass der Final Draw an einem Ort der Hochkultur stattfindet, ist aus diesem Geist geboren: Fußball ist in allen Teilen der Gesellschaft zu Hause“, sagte DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm in seiner Funktion als Geschäftsführer der DFB Euro GmbH.