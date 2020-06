Fußball in England : Zwei positive Corona-Tests in der Premier League

Zwei positive Corona-Tests in der Premier League

Fußball in England

Seit März pausiert die höchste Liga im englischen Fußball, die Saison soll am 17. Juni fortgesetzt werden. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa

London Bei der letzten Testrunde vor dem Re-Start der Premier League am 17. Juni ist auch bei einem Fußballprofi von Norwich City ein positives Ergebnis festgestellt worden. Das teilte der Verein mit, ohne den Namen des Spielers zu nennen.

Insgesamt gab es zwei positive Coronavirus-Tests. Der Spielbetrieb in der höchsten englischen Liga ruht seit dem 13. März wegen der Corona-Pandemie. Am kommenden Mittwoch will die Premier League ihre Saison fortsetzen.