Serie A : Zwei Ibrahimovic-Tore reichen Milan nicht zum Sieg

Mailand Trotz eines Doppelpacks von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic hat der AC Mailand die ersten Punkte in der laufenden Serie-A-Saison abgegeben.

Die Rossoneri kamen in einem turbulenten Spiel zu einem 3:3 (1:1) gegen den Traditionsclub AS Rom. Dreimal war Milan durch Ibrahimovic (2./79. per Foulelfmeter) und Alexis Saelemaekers (47.) in Führung gegangen, doch die Gäste aus der Hauptstadt hatten durch Ex-Bundesligaprofi Edin Dzeko (14.), Jordan Veretout (71. per Foulelfmeter) und Marash Kumbulla (84.) jeweils eine Antwort parat.