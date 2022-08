La Liga : „Zurück mit einem Knall“: Alaba rettet Real-Sieg

David Alaba (2.v.l) von Real Madrid jubelt nach dem zweiten Tor seiner Mannschaft. Foto: Jose Breton/AP/dpa

Madrid „Back with a bang“ - zurück mit einem Knall. So verlieh der österreichische Fußball-Profi David Alaba via Twitter seiner Freude über seinen direkten Freistoß Ausdruck, der den 2:1-Erfolg von Real Madrid am ersten La-Liga-Spieltag bei Aufsteiger UD Almeria sicherstellte.

Alaba war in der 74. Minute für Ferland Mendy eingewechselt worden und erzielte mit seinem ersten Ballkontakt den Siegtreffer.

Real-Coach Carlo Ancelotti habe ihm vor der Einwechselung gesagt, „dass ich den Freistoß schießen und ein Tor erzielen soll“, zitierte die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ den 30-Jährigen. Nach dem Spiel habe ihm der Italiener zugerufen: „Ich habe es dir doch gesagt.“ Alaba hatte, kurz nachdem er das Feld betrat, kurz mit Karim Benzema und Toni Kroos diskutiert und dann den Ball mit dem linken Fuß von der Strafraumgrenze aus versenkt.

Back with a bang.



Buen comienzo. ¡Hala Madrid! 🤍 pic.twitter.com/D1yev0Lin7 — David Alaba (@David_Alaba) August 14, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Ich habe mich schon vor dem Freistoß gut gefühlt, und die Mannschaft hat mir das Selbstvertrauen gegeben, ihn auszuführen“, sagte Alaba weiter. Seinen Tweet schloss der Österreicher mit den Worten „Guter Start“ und dem Real-Ausruf „Hala Madrid“.

