Houston Real-Trainer Zinedine Zidane drängt auf einen baldigen Transfer von Stürmer Gareth Bale.

Obwohl der walisische Nationalspieler in 155 Spielen für die Königlichen 78 Treffer markiert hat und den Verein im Vorjahr im Champions League-Endspiel gegen den FC Liverpool mit zwei Toren zum Titel schoss, kam der gerade 30 Jahre alt gewordene Offensivspieler in der vergangenen Saison kaum zum Einsatz. „Das ist nicht etwas, das sich über Nacht gewandelt hat oder in den letzten 48 Stunden“, meint Zidane zu der Rolle Bales in seinem Spielsystem.