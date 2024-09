Barcelona weiter makellos Yamal lässt Flick jubeln: Nächster klarer Sieg für Barça

Der frühere Dortmunder und Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski blieb in seinem 100. Pflichtspiel für die Katalanen ohne Treffer. Vor der Länderspielpause hatten Barça und Flick bereits mit 7:0 gegen Real Valladolid gewonnen. Am kommenden Donnerstag steht bei der AS Monaco das erste Spiel in der neuen Champions-League-Saison für Barca an.