Primera División : Xavi über mögliche Barça-Neuzugänge: „Es ist nicht einfach“

Barcelona Trainer Xavi Hernández sieht den FC Barcelona im Werben um mögliche Neuzugänge wie Robert Lewandowski vom FC Bayern in einer finanziell schwierigen Ausgangslage. „Es ist nicht einfach“, zitierte ihn der Radiosender Cadena Ser.

Der hoch verschuldete Club befinde sich in einem „der schwersten Augenblicke seiner Geschichte“. Die Mannschaft müsse in der Offensive verstärkt werden. Aber bevor jemand verpflichtet werden könne, müssten andere Spieler abgegeben werden. „Wir müssen stärker werden, das ist offensichtlich. Wir wissen, was wir sportlich wollen. Anschließend muss man sehen, was wirtschaftlich geht“, betonte Xavi.