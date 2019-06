Final-Partie abgebrochen : Wut über Videobeweis - Eklat in Afrikas Champions League

Tunis In Deutschland haben hitzige Diskussionen um den Videobeweis die Saison begleitet - doch der Ärger ist kein Vergleich zur „Farce“ von Afrika.

Allerdings erkannte Schiedsrichter Bakary Gassama aus Gambia den Treffer wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht an. Eine Fehlentscheidung, wie die Fernsehbilder zeigten. Casablanca wollte die Entscheidung per Videobeweis überprüfen lassen. Doch weil die Technik nicht funktionierte, konnte der Referee nicht aktiv werden.

Einiges bleibt mysteriös. So sagte etwa der Kapitän von Esperance, Khalil Chemmam, der Referee habe vor dem Anstoß darauf hingewiesen, dass der Videobeweis nicht läuft. Und setzte die Vermutung in die Welt, dass Casablancas Spielführer das nicht verstanden hat, weil er weder Französisch noch Englisch spreche. Casablanca wies das jedoch zurück und erklärte, nicht informiert worden zu sein.

Und warum funktionierte der Videobeweis nicht, obwohl am Spielfeldrand ein Bildschirm für den Schiedsrichter aufgebaut war? In arabischen Medien war von einem Defekt die Rede. In den sozialen Medien kursierten aber auch Spekulationen, es seien nicht alle technischen Teile rechtzeitig in Tunesien angekommen. Eine offizielle Bestätigung für diese Gerüchte gab es zunächst nicht.

Afrikas Fußballverband CAF will sich am Dienstag in einer Sondersitzung mit dem Fall befassen. Doch so schnell dürften sich die Wogen nicht glätten lassen. Casablancas Clubchef Said Naciri spekulierte sogar über Absicht und beschuldigte die CAF. „Wenn sie den Pokal irgendeiner Seite schenken wollen, dann sollte das nicht auf diese Weise geschehen“, wetterte er. Er will den Weltverband FIFA und den Internationalen Sportgerichtshof CAS anrufen.