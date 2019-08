Auseinandersetzung in London : Wieder Zwischenfall bei Özil: Zwei Verdächtige festgenommen

Auseinandersetzung in London

Wurde vor kurzem Opfer eines Raubüberfalls: Mesut Özil. Foto: Ariana Ruiz/Pi/Prensa Internacional via ZUMA.

London Zwei Wochen nach einem versuchten Raubüberfall ist der frühere Fußball-Weltmeister Mesut Özil wohl erneut ins Visier von Kriminellen geraten. Die Polizei nahm vor dem Anwesen des Profis vom FC Arsenal im Norden Londons zwei 27 Jahre alte Verdächtige fest.

Der Vorfall vom Donnerstagabend war offenbar der Auslöser dafür, dass Özil und Teamkollege Sead Kolasinac wegen nicht näher erläuterter Sicherheitsbedenken nicht zum Kader des Premier-League-Clubs beim Saisonauftakt bei Newcastle United am Sonntag gehörten.

Özil und Kolasinac waren Ende Juli in London im Auto von zwei Unbekannten auf einem Motorrad verfolgt und dann attackiert worden. Die Täter hatten es wohl auf den Geländewagen Özils und womöglich auch die teure Uhr von Kolasinac abgesehen. Kolasinac wehrte die Täter auf offener Straße mit bloßen Händen ab. Özil flüchtete in ein nahes Restaurant. Die beiden Fußballer kamen letztlich mit dem Schrecken davon. Die Täter entkamen und wurden bislang nicht gefasst.

Die Polizei behandelt die beiden Vorfälle derzeit noch getrennt. Dennoch seien Özil und Kolasinac zutiefst besorgt um die Sicherheit ihrer Familien, hieß es in Medienberichten. Dies habe den FC Arsenal dazu bewogen, die beiden Profis vorläufig vom Spielbetrieb zu befreien. In einer Vereinsmitteilung vom Freitagabend war nur vage von „weiteren Zwischenfälle“ die Rede, die von der Polizei untersucht würden. Weiter hieß es: „Das Wohl unserer Spieler und deren Familien steht für uns immer an erster Stelle.“