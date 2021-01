Ligue 1 : Wieder mit Trainer Pochettino: PSG schlägt Montpellier 4:0

Paris Paris Saint-Germain hat in der französischen Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung gefestigt. Der Titelverteidiger gewann gegen Montpellier HSC nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 4:0 (1:0).

Kylian Mbappé (34./63.), Neymar (60.) und Mauro Icardi (61.) erzielten die Tore für PSG. Die Gäste musste nach einer Roten Karte gegen Jonas Omlin (19. Minute) lange in Unterzahl spielen.

Am 24. Januar (17.00 Uhr) spielt der Tabellenzweite OSC Lille (42 Punkte/35:15 Tore) gegen Stades Rennes (36). Der Dritte Olympique Lyon (40) tritt bei AS St. Etienne (21.00 Uhr) an.