Italienischer Fußball Wieder kein Einsatz: Hummels muss weiter warten

Hummels' Trainer Ivan Juric hatte sich vor dem Elfsborg-Spiel ebenfalls zum Innenverteidiger geäußert. „Er ist spät dazu gekommen, er muss in der richtigen Verfassung sein, um zu spielen“, sagte er. „Seine Position auf dem Feld ist gefährlich, da darf man nichts falsch machen.“ Die nächste Partie steht für die Roma am Sonntag in der Serie A bei der AC Monza an.