Liga-Cup : Wieder Elfmeter-Krimi: Chelsea besiegt Southampton

London Der FC Chelsea ist auch dank des deutschen Fußball-Nationalspielers Kai Havertz ins Viertelfinale des englischen Liga-Cups eingezogen.

Allerdings mühte sich der Tabellenführer der Premier League zu einem 4:3 im Elfmeterschießen gegen den FC Southampton. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (1:0) gestanden. Havertz (44.) hatte das Londoner Team von Trainer Thomas Tuchel in Führung gebracht. Zwei Minuten nach der Pause glich Ché Adams für die Mannschaft des ehemaligen Leipziger Coaches Ralph Hasenhüttl aus.

Da es keine Verlängerung gab, ging es gleich ins Elfmeterschießen. Wie schon in der Runde zuvor im Elfmeterschießen gegen Aston Villa verwandelte erneut Reece James den entscheidenden Schuss vom Punkt.

Der FC Arsenal setzte sich schon nach 90 Minuten plus Nachspielzeit gegen Leeds United mit 2:0 (0:0) durch. Edward Nketiah (55.) und Calum Chambers (69.) trafen die vor allem nach Pause stark aufspielenden Londoner. Im Arsenal-Tor stand der deutsche Nationalspieler Bernd Leno, der in den Premier-League-Spielen seinen Platz zuletzt an Aaron Ramsdale verloren hat.