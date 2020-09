Premier League : Werner und Havertz starten bei Chelsea mit Sieg

Brighton Der mit viel Geld aufgerüstete FC Chelsea startet mit zwei seiner drei deutschen Nationalspieler in die Premier League - und mit einem Sieg.

Am ersten Spieltag der englischen Premier League standen die beiden deutschen Fußball-Nationalspieler am Montag in der Startelf beim Auswärtsspiel bei Brighton&Hove Albion und gewannen mit ihrem neuen Team 3:1 (1:0)