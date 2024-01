Premier League Werner nach Spurs-Debüt: „Es macht einfach Spaß“

Werner war in der vergangenen Woche auf Leihbasis von RB Leipzig bis Saisonende zum Club aus Nord-London gewechselt. Seinen zuvor letzten Einsatz in der Premier League absolvierte er am 7. Mai 2022 im Trikot des FC Chelsea. Die Spurs-Taktik „mit mir links oder in der Mitte und mit dem Offensivfußball, passt das wie die Faust aufs Auge“, sagte Werner. Das Zusammenspiel mit seinem neuen Team funktioniere schon sehr gut. „Das gibt mir sehr viel Vertrauen und ich weiß sehr zu schätzen, wie die mich heute schon eingesetzt haben.“