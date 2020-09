Transfermarkt : Werder-Profi Klaassen will zu Ajax Amsterdam zurück

Werder-Profi Klaassen will zu Ajax Amsterdam zurück

Bremen Der niederländische Fußball-Profi Davy Klaassen möchte den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen verlassen und zu seinem Ex-Club Ajax Amsterdam zurückkehren.

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler habe diesen „Wechselwunsch bei den Bremer Verantwortlichen eindeutig platziert“, schrieb der „Kicker“ auf seiner Internetseite. Dem Bericht zufolge befinden sich beide Vereine bereits in „konkreten Gesprächen“.

Alle drei Parteien haben ein starkes Interesse daran, dass dieser Wechsel auch zustande kommt. Werder ist in der Corona-Krise dringend auf Transfererlöse angewiesen und hat den geplanten Verkauf von Milot Rashica kurz vor dem Ende der Wechselfrist am kommenden Montag immer noch nicht umsetzen können. Ajax wiederum hat nach dem Weggang von gleich drei Spielern einen großen Bedarf im zentralen Mittelfeld. Klaassen spielte bereits in der Jugend und bis 2017 auch fünf Jahre bei den Profis für den niederländischen Rekordmeister.