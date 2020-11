Länderspiele : Weltmeister Frankreich verliert gegen Finnland

Berlin Der zweimalige Fußball-Weltmeister Frankreich hat im Stade de France eine überraschende Heimniederlage gegen Finnland kassiert.

Spaniens Fußballern gelang sechs Tage vor dem wichtigen Heimspiel gegen die DFB-Auswahl immerhin ein Remis in den Niederlanden. Donny van de Beek (47.) traf in Amsterdam beim 1:1 (1:0) für die Mannschaft von Bondscoach Frank de Boer und glich damit die Führung der Gäste durch Sergio Canales (18.) aus. Zum Jahresabschluss tritt die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in der Nations League an diesem Samstag in Leipzig gegen die Ukraine und drei Tage später in Sevilla gegen Spanien an.