Ehemaliger Weltmeister-Keeper : Wegen Corona: Casillas kandidiert nicht als Verbandsboss

Madrid In Corona-Zeiten müssen persönliche Dinge zurückstehen. Torwart-Legende Iker Casillas zieht Konsequenzen.

Hauptgrund für seine Entscheidung sei die Corona-Krise in Spanien, teilte der Weltmeister von 2010 in einem Kommuniqué mit. „Aufgrund der außergewöhnlichen sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Situation, die unser Land zur Zeit durchmacht, rückt die Wahl in den Hintergrund“, schrieb Casillas. In dieser Zeit müsse man beitragen „und nicht spalten“.