Transfermarkt : Weg frei für Bayern? - Sané lehnt Vertragsverlängerung ab

Manchester Der vorzeitige Weggang von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City rückt offensichtlich näher.

In einer Pressekonferenz zum Meisterschaftsspiel der Citizens am kommenden Montag gegen den FC Burnley bestätigte Trainer Pep Guardiola übereinstimmenden Medienberichten zufolge, dass der 24-Jährige Angebote für eine Vertragsverlängerung abgelehnt habe. „Er ist ein feiner Junge und ich liebe ihn so sehr. Ich habe nichts gegen ihn - er will aber ein anderes Abenteuer“, sagte Guardiola.