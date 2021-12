Transfermarkt : Wechsel von City-Stürmer Torres zum FC Barcelona perfekt

Barcelona Der Wechsel des spanischen Nationalstürmers Ferran Torres von Manchester City zum kriselnden FC Barcelona ist Medienberichten zufolge perfekt.

Die Ablösesumme für den 21 Jahre alten Wunschkandidaten des neuen Barça-Trainers Xavi Hernández sei mit 55 Millionen Euro plus zusätzlicher Zahlungen in unbekannter Höhe vereinbart, schrieb die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ unter Berufung auf Informationen aus beiden Clubs. Die Sportzeitung „AS“ schrieb von 47 Millionen Euro. Eine offizielle Bestätigung gab es am Donnerstag zunächst nicht.