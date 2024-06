Transfermarkt Wechsel perfekt: Wolfsburgs Casteels geht nach Saudi-Arabien

Casteels spielte neun Jahre für die Wolfsburger und verlängerte seinen auslaufenden Vertrag mit den Niedersachsen in diesem Sommer nicht. Bei der Europameisterschaft in Deutschland wird er als Nummer eins und als Ersatz für den lange verletzten Thibaut Courtois von Real Madrid im belgischen Tor stehen. Belgien startet am nächsten Montag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Frankfurt ins Turnier.