WM in USA, Mexiko und Kanada Waffen, Minderheitenrechte und Trump: Sorgen vor der WM 2026

Eigentlich war es ein Tag, an dem Sportfans in der US-Stadt Kansas City den Superbowl-Sieg ihrer Chiefs feiern sollten. Doch am Ende eines Streits am Rande der Siegesparade kommt im Februar durch Schüsse ein Mensch ums Leben, viele werden durch Waffen verletzt, darunter neun Kinder. „Dass es so eine aufgeheizte Stimmung geben kann, damit muss man immer rechnen“, sagt die Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels der Deutschen Presse-Agentur über die Situation.