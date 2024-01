Fußball-Auszeichnungen Wachablösung im Apollo: Haaland gegen Messi bei FIFA-Kür

Recht säuerlich hatte der 23 Jahre alte Haaland im Spätherbst akzeptieren müssen, dass der 13 Jahre ältere Argentinier, obwohl in den USA bei Inter Miami an der Peripherie des Weltfußballs gelandet, noch einmal den Ballon d'Or in Paris abholte - seinen achten. Da zählte auch noch der WM-Titel in Katar 2022 zum Bemessungszeitraum. Das ist nun anders.