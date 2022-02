West-Ham-Profi : Vorwurf der Tierquälerei: Zouma droht Aus in Nationalteam

Vorwurf der Tierquälerei: Zouma droht Aus in Nationalteam

Berlin Kurt Zouma droht nach den Vorwürfen der Tierquälerei der Rauswurf aus der französischen Fußball-Nationalmannschaft.

Zouma hatte mit einem Video im Internet für große Empörung gesorgt, in dem er vor den Augen eines Kindes eine Katze misshandelt. In dem Clip war zu sehen, wie der Abwehrspieler des englischen Premier-League-Clubs West Ham United die Katze wie einen Fußball tritt und mit Schuhen bewirft. Obendrein schlägt der 27-Jährige das Tier mit der flachen Hand. Die britische Tierschutzorganisation RSPCA ermittelt gegen Zouma und hat seine Katzen vorerst in Obhut genommen.