US-Fußball Vor Wechsel: Marco Reus suchte Kontakt zu Los Angeles Galaxy

Einfach war der Transfer in die Major League Soccer allerdings nicht. Charlotte FC hielt die Rechte an einem Wechsel in die USA und musste finanziell entschädigt werden. „Die haben gesagt, wir kriegen, was wir wollen, oder Marco kommt nicht in die MLS. Es gibt diese Regeln aus einem guten Grund, aber das ist in so einem Moment schon frustrierend“, sagte Kuntz. „Aber normalerweise musst du einen Spieler davon überzeugen, zu kommen, und wir sind sehr froh, dass er wollte und sich bei uns gemeldet hat.“