Primera División Vor Topspiel: Real Madrid nutzt Girona-Patzer nicht

Kommende Woche steht das direkte Duell der beiden Titel-Favoriten in Madrid an. Der Tabellendritte FC Barcelona hat nach 23 Partien acht Punkte Rückstand auf Real, Atlético liegt auf Rang vier weiter zehn Zähler zurück. Real hat in der Liga seit dem Hinspiel gegen Atlético im September nicht mehr verloren, leistete sich nun aber eine schwächere Partie und wurde spät bestraft. Stürmer Brahim Diaz brachte die Gastgeber zwar zunächst in Führung (20. Minute), Marcos Llorente gelang aber der späte Ausgleich (90.+3).