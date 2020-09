Serie A : Vor Juve-Debüt: Abschlussprüfung für Trainer-Novize Pirlo

Florenz Wenige Tage vor seinem Pflichtspiel-Debüt als Coach von Juventus Turin hat Andrea Pirlo den letzten Teil seiner Prüfung zum Fußball-Lehrer hinter sich gebracht.

Der 41-Jährige musste am Montag im Fußball-Museum in Florenz zunächst eine theoretische Prüfung ablegen, wie der italienische Fußball-Verband mitteilte. Anschließend stand die Diskussion seiner Abschlussarbeit mit dem Titel „Mein Fußball“ an, die Pirlo Ende August abgegeben hatte und in der es laut Nachrichtenagentur Ansa um Taktik und Technik geht.