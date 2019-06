Belgischer Neuzugang : Volles Stadion bei Hazard-Vorstellung in Madrid

Madrid Zehntausende Fans von Real Madrid haben dem neuen Club-Star Eden Hazard einen spektakulären Empfang bereitet. Kaum ein Platz des Santiago-Bernabéu-Stadions blieb bei der Vorstellung des belgischen Fußball-Nationalspielers unbesetzt.

In London gewann er je zwei Mal die Premier League und die Europa League, je einmal den FA- und den Liga-Cup. In 245 Pflichtspielen traf er 85 Mal. Belgien führte er bei der WM 2018 in Russland mit drei Toren in sechs Begegnungen auf Platz drei. Hinter seinem neuen Club-Kollegen Luka Modric wurde er zum zweitbesten WM-Akteur gewählt. Erst am Vortag war bei Real der bisherige Frankfurter Luka Jovic vorgestellt worden.