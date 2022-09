Real Madrid : Vinicius wegen Freudentänzen rassistisch beleidigt

Madrid Mit einer Beleidigung von Real Madrids Stürmer Vinicius Junior hat ein spanischer Spielerberater Empörung über Rassismus im Fußball ausgelöst. Brasiliens Legende Pelé verteidigte den Jungstar.

„Wer Samba tanzen will, soll ins Sambodrom gehen“

Pedro Bravo, Präsident des spanischen Verbandes der Fußballagenten, hatte sich in der bekannten spanischen Sportsendung „El Chiringuito“ über die Freudentänze ereifert, die der 22-jährige Vinicius nach Torerfolgen aufführt. „Wer Samba tanzen will, soll ins Sambodrom in Rio gehen. Hier (in Spanien) hat man seine Mitspieler zu respektieren und muss aufhören, sich zum Affen zu machen“, polterte er.