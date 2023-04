Fußball Vertrag bis 2026: Schmidt will mit Benfica „Titel holen“

„Um ehrlich zu sein, hätte ich am Anfang nicht gedacht, so früh einen neuen Vertrag zu unterschreiben“, sagte der 56-Jährige. „Aber ich habe das mit hundertprozentiger Überzeugung getan. Ich fühle mich am richtigen Ort und bin sehr froh darüber, dass Benfica an mich glaubt.“ Er habe in Lissabon eine ausgezeichnete Mannschaft. „Wir hoffen, dass wir weiter guten Fußball spielen werden. Wir wollen Titel holen, und das ist eine große Motivation für mich.“ Sein ursprünglicher Vertrag wäre im Sommer 2024 ausgelaufen.