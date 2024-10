Spanischer Fußball Verdacht auf schwere Verletzung von Real-Ass Carvajal

Champions-League-Sieger Real Madrid und die spanische Fußball-Nationalmannschaft müssen in den kommenden Spielen um den Einsatz von Dani Carvajal bangen. Beim 2:0 (1:0)-Heimerfolg im Topspiel der spanischen Meisterschaft zwischen dem Tabellenzweiten und dem Dritten FC Villarreal verletzte sich der Abwehrspieler in der Nachspielzeit offenbar schwer. Der 31-Jährige wurde in der Nachspielzeit unter Tränen auf einer Trage vom Platz gebracht.