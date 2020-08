Premier League : Vardy bleibt bei Leicester City - Chelsea holt Chilwell

London Der englische Premier-League-Verein Leicester City hat den Vertrag mit seinem Stürmer Jamie Vardy verlängert.

Vardy war 2012 vom damaligen Fünftligisten Fleetwood Town zu Leicester City gewechselt, das damals noch in der zweiten Liga spielte. Mit den Foxes gelang ihm 2014 der Aufstieg. 2016 erzielte Vardy 24 Tore und gewann mit dem Club sensationell die erste und bislang einzige englische Meisterschaft. Seine Karriere in der Nationalmannschaft beendete er 2018.

Chilwell hatte seine Profikarriere in Leicester begonnen. In fünf Jahren absolvierte er 123 Spiele für die Foxes. Im englischen Nationalteam kam Chilwell bisher elfmal zum Einsatz. Für die kommenden Partien in der Nations League nominierte ihn England-Coach Gareth Southgate nicht, weil der Verteidiger eine Verletzung an der Ferse auskurieren muss.